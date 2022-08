fulvioscaglione : Baghdad, scontri tra manifestanti e polizia nella Zona Verde. Almeno 2 morti e 20 feriti. #Iraq #baghdad - News24_it : Iraq: tv, feriti tra i manifestanti sadristi a Baghdad - guest3567 : @Vito59339482 @michele_geraci So benissimo quanto è grande l’ Ucraina. Sono 600k km2 circa. L’Iraq è 480k. Consider… - BreakingItalyNe : IRAQ: Frana nel santuario sciita di Qattarat al-Imam Ali nella provincia di Kerbala: Sale a 8 morti tra cui un bamb… -

Agenzia ANSA

Un numero imprecisato di manifestanti, seguaci del leader iracheno Moqtada Sadr, sono rimastia Baghdad a causa di pallottole sparate ad altezza uomo da non meglio identificati uomini armati. Lo riferiscono media iracheni, secondo cui la polizia ha aperto il fuoco per disperdere i ...Penso all', alla Siria, alla Libia e in ultimo all'Afghanistan; lo strumento guerra ha portato ... Nonostante la fine del conflitto, continuiamo a riceveredi guerra a Kabul, Lashkar - gah e, ... Iraq: tv, feriti tra i manifestanti sadristi a Baghdad - Medio Oriente Un numero imprecisato di manifestanti, seguaci del leader iracheno Moqtada Sadr, sono rimasti feriti a Baghdad a causa di pallottole sparate ad altezza uomo da non meglio identificati uomini armati. ( ...L'estinzione, ha avvertito Sako, non potrà essere evitata se non a prezzo di una riscrittura della Costituzione.