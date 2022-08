Iraq: otto morti negli scontri tra polizia e seguaci di Moqtada Sadr. Coprifuoco (Di lunedì 29 agosto 2022) A scatenare le violenze l’annuncio del leader politico sciita di ritirarsi dalla politica. Numerosi manifestanti nella Zona Verde. Si parla di vittime e feriti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 29 agosto 2022) A scatenare le violenze l’annuncio del leader politico sciita di ritirarsi dalla politica. Numerosi manifestanti nella Zona Verde. Si parla di vittime e feriti

zav_news : ???? #Iraq, si aggrava la situazione a #Baghdad: sono otto i manifestanti rimasti uccisi negli scontri nella Green Zo… - hiboss_hiboss : RT @marsigatto: @ELuttwak Stesso tweet l'avrai scritto per chi abita a otto ore di macchina dall'Iraq, dalla Siria, dal Vietnam, dal Nicara… - cogonipiero2 : RT @marsigatto: @ELuttwak Stesso tweet l'avrai scritto per chi abita a otto ore di macchina dall'Iraq, dalla Siria, dal Vietnam, dal Nicara… - Roberto29732938 : RT @marsigatto: @ELuttwak Stesso tweet l'avrai scritto per chi abita a otto ore di macchina dall'Iraq, dalla Siria, dal Vietnam, dal Nicara… - AleksL74 : RT @marsigatto: @ELuttwak Stesso tweet l'avrai scritto per chi abita a otto ore di macchina dall'Iraq, dalla Siria, dal Vietnam, dal Nicara… -