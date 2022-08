Iraq, Moqtada al-Sadr lascia la politica: “Pregate per me”. Intanto i suoi sostenitori assaltano di nuovo la Green Zone di Baghdad (Di lunedì 29 agosto 2022) nuovo colpo di scena nella politica irachena. Il leader sciita Moqtada al-Sadr ha annunciato di volersi ritirare dalla vita politica del Paese. “Avevo deciso di non interferire nelle questioni politiche, ma ora annuncio il mio completo ritiro dalla vita politica”. L’annuncio a sorpresa avviene a quasi un mese di distanza dall’assalto al parlamento iracheno da parte dei suoi sostenitori che chiedevano lo scioglimento del Parlamento. Una mossa che è destinata ad aggravare la crisi politica del Paese che si protrae da ottobre dell’anno scorso. Subito dopo le parole di al-Sadr, i suoi sostenitori sono tornati a fare irruzione nella Green Zone di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022)colpo di scena nellairachena. Il leader sciitaal-ha annunciato di volersi ritirare dalla vitadel Paese. “Avevo deciso di non interferire nelle questioni politiche, ma ora annuncio il mio completo ritiro dalla vita”. L’annuncio a sorpresa avviene a quasi un mese di distanza dall’assalto al parlamento iracheno da parte deiche chiedevano lo scioglimento del Parlamento. Una mossa che è destinata ad aggravare la crisidel Paese che si protrae da ottobre dell’anno scorso. Subito dopo le parole di al-, isono tornati a fare irruzione nelladi ...

