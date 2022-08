Iraq: leader sciita Sadr si ritira da vita politica (Di lunedì 29 agosto 2022) Il leader sciita iracheno Moqtada Sadr, vincitore alle elezioni legislative di ottobre, ha alzato i toni della protesta oggi annunciando il suo ritiro dalla vita politica dopo 20 anni di attività nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Iliracheno Moqtada, vincitore alle elezioni legislative di ottobre, ha alzato i toni della protesta oggi annunciando il suo ritiro dalladopo 20 anni di attività nell'...

