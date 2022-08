Iraq, il leader scita al-Sadr: «Mi ritiro». I suoi assaltano il palazzo del governo: 10 morti (Di lunedì 29 agosto 2022) Rischia di precipitare la situazione in Iraq dopo l’annuncio del leader sciita Moqtada al-Sadr di ritirarsi dalla vita politica. Una volta che ha diffuso il tweet, centinaia di suoi sostenitori si sono diretti verso la Zona Verde, dove hanno rimosso le barriere di cemento per consentire il passaggio di altre persone nonostante la presenza massiccia di forze di sicurezza. L’obiettivo è il palazzo del governo che a Baghdad ospita gli uffici del premier. Secondo l’emittente al-Jazeera si conterebbero almeno 10 morti e 200 feriti tra Zona Verde e altre aree della capitale. La tv , che cita fonti mediche irachene, ha precisato che il bilancio include un numero imprecisato di agenti della sicurezza. L’Iraq precipita nel caos L’annuncio del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) Rischia di precipitare la situazione indopo l’annuncio delsciita Moqtada al-di ritirarsi dalla vita politica. Una volta che ha diffuso il tweet, centinaia disostenitori si sono diretti verso la Zona Verde, dove hanno rimosso le barriere di cemento per consentire il passaggio di altre persone nonostante la presenza massiccia di forze di sicurezza. L’obiettivo è ildelche a Baghdad ospita gli uffici del premier. Secondo l’emittente al-Jazeera si conterebbero almeno 10e 200 feriti tra Zona Verde e altre aree della capitale. La tv , che cita fonti mediche irachene, ha precisato che il bilancio include un numero imprecisato di agenti della sicurezza. L’precipita nel caos L’annuncio del ...

