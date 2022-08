Iraq | caos a Baghdad nonostante il coprifuoco | spari e colpi di mortaio nella Zona verde – I video

(Di lunedì 29 agosto 2022) Si aggrava di ora in ora la situazione ailimposto dall’esercito. Secondo quanto riferisce al Arabiya, milizie rivali hanno utilizzato lanciarazzi e fucili automaticidella capitale irachena, che ospita i palazzi governativi, le sedi delle ambasciate e gli uffici dell’Onu e di organizzazioni internazionali.disarebbero caduti su alcuni edifici nell’area, trasformatasi in un campo di battaglia. Secondo le fonti, gli scontri vedono fronteggiarsi le “Brigate della Pace” (Saraya as Salam) dei seguaci del leader sciita Moqtada al Sadr e, dall’altra, i miliziani sciiti filo-iraniani dei partiti armati sostenuti dall’ex premier Nuri al Maliki. Il bilancio provvisorio è di 12 morti e decine di ...

Inè scoppiato ildopo che il leader sciita Moqtada Sadr , vincitore alle elezioni legislative di ottobre, ha annunciato nelle scorse ore con un tweet il suo ritiro dalla vita politica dopo ......in tutto il paese a seguito dei disordini scoppiati nella capitale dopo che il leader sciita iracheno Moqtada Sadr ha annunciato il suo ritiro dalla vita politica dopo 20 anni di attività nell'...Violenti scontri nella capitale irachena tra i miliziani sciiti rivali - Esercito impotente: il coprifuoco non ferma le fazioni - L'Iran chiude le frontiere ...Una giornata di ordinaria violenza è andata in scena a Baghdad, in un Iraq sempre più dilaniato dalla contesa inter-sciita tra il leader Moqtada Sadr, vincitore alle ultime elezioni, e i partiti armat ...