“Io | Stefano Fresi | un’artista che ama divertirsi”

di Monica De Santis Dici Stefano Fresi e subito pensi al simpaticissimo compositore, musicista, cantante, attore e perchè no, anche "improvvisato" ballerino… "Vanto in passato di aver fatto degli spettacoli con Don Lurio, ma ballerino, proprio no, ho fatto qualche saltello montato da qualche coreografo, nulla di più". Dici Stefano Fresi e pensi subito ad un personaggio fuori dagli schemi, sensibile e scanzonato, capace di conquistarti con poco, con uno sguardo, con una battuta, con un sorriso. Lui che oggi alle 19,30 sarà a Bellizzi ospite del Premio Fabula… "Sono davvero molto felice di presentarsi al cospetto dei giovani affabulatori e creativi e confido nelle loro domande intelligenti. E' importante il confronto con le giovani generazioni, con le menti fresche che hanno voglia di scoprire questo mestiere, questa ...

