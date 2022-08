ilnapolionline : Infortunio Lukaku, il comunicato ufficiale dell'Inter - - news24_inter : #Infortunio #Lukaku, il #comunicato ufficiale dell’#Inter - Fantacalcio : Inter, le condizioni di Lukaku: il report ufficiale - TeoBellan : ?? Romelu Lukaku salta il derby #MilanInter Comunicato ufficiale dell'Inter: 'Gli accertamenti hanno evidenziato u… - esistenzialinte : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, Romelu #Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una… -

Calciomercato.com

Per quanto riguarda la sfida con la Cremonese, al momento, dic'è soltanto l'assenza di ... L'potrebbe così scendere in campo con qualche variazione tattica rispetto alle ultime tre ...Collecchio, 29 agosto 2022 " Dal canaleYouTube del Parma Calcio Femminile il video integrale e gli highlights di []... Inter, UFFICIALE: distrazione muscolare per Lukaku, salta il derby Simone Inzaghi dovrà rinunciare a un giocatore molto importante nel derby Milan-Inter di sabato sera a San Siro: Romelu Lukaku.L'Inter, poco fa, ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Lukaku. Ecco il testo: "Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali ...