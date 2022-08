Inter, Lukaku salta derby per infortunio: le news (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Inter perde Romelu Lukaku per infortunio muscolare. L’attaccante belga salterà la sfida con il Milan in programma il 3 settembre. Lukaku, rende noto l’Inter, si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. “Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”, rende noto il club nerazzurro. Lukaku salterà anche la prima partita di Champions League contro il Bayern Monaco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – L’perde Romelupermuscolare. L’attaccante belga salterà la sfida con il Milan in programma il 3 settembre., rende noto l’, si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. “Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”, rende noto il club nerazzurro.salterà anche la prima partita di Champions League contro il Bayern Monaco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

