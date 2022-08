Inter, Lukaku out nel derby contro il Milan (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku salterà il derby contro il Milan di sabato prossimo, dopo l'infortunio muscolare nell'allenamento di ieri. Il centravanti belga si è sottoposto quest'oggi a esami ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attaccante dell'Romelusalterà ilildi sabato prossimo, dopo l'infortunio muscolare nell'allenamento di ieri. Il centravanti belga si è sottoposto quest'oggi a esami ...

DiMarzio : #SerieA | Infortunio in allenamento per #Lukaku - Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Lukaku Salta sicuramente la Cremonese, derby a risc… - SportRepubblica : Inter, Lukaku salta il derby e il Bayern: distrazione ai flessori - PianetaMilan : @Inter, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Romelu Lukaku #ACMilan #Milan #SempreMilan -