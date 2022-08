Inter, infortunio alla coscia per Lukaku: salta il derby e le prime due sfide di Champions (Di lunedì 29 agosto 2022) Niente derby di Milano per Romelu Lukaku , che a causa di problemi fisici salterà la sfida al Milan campione d'Italia. Il centravanti belga dell'Inter si è sottoposto oggi a esami strumentali dopo l'... Leggi su leggo (Di lunedì 29 agosto 2022) Nientedi Milano per Romelu, che a causa di problemi fisici salterà la sfida al Milan campione d'Italia. Il centravanti belga dell'si è sottoposto oggi a esami strumentali dopo l'...

DiMarzio : #SerieA | Infortunio in allenamento per #Lukaku - DiMarzio : #SerieA, @Inter | La nota del club sull'infortunio di #Lukaku - YBah96 : RT @Cristoincroce1: Poco finto sto infortunio - BenitoAtos : RT @DonDie_Sospeso: Mi scusi, gentile dottor @steagresti, cosa ci sarebbe da festeggiare dall'infortunio di un giocatore? Oppure il festegg… - corradone91 : #Sky - #Lukaku rientra dopo la sosta. Salterebbe #Cremonese, #Milan, #Torino e #Udinese in #SerieA più #Bayern e… -