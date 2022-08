Inter in ansia per Lukaku | anche il Bayern a rischio | i dettagli

(Di lunedì 29 agosto 2022) Infortunio per RomeluNon ci sarà Romelunell’attacco nerazzurro che domani affronterà la Cremonese. Il calciatore belga salterà la sfida ai grigiorossi e forseil derby contro il Milan a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra accusato nella giornata di ieri. Secondo la Gazzetta dello Sport odierna, il numero 90 si sottoporrà a visite mediche tra oggi e domani con la speranza che la sua assenza non si prolunghi per troppo tempo. “Risentimento muscolare che sarà valutato con esami specifici tra oggi e domani, utili a capire per quanto tempo e per quante partite Simone Inzaghi dovrà fare a meno del suo centravanti. Di sicuro il belga non ci sarà domani sera contro la Cremonese e al 99% nel derby di sabato. Il forfait contro il Milan è praticamente scontato, al netto della voglia del giocatore ...

Intanto l'si appresta a chiudere la campagna acquisti con l'ultimo ingresso. Domani dovrebbe essere il giorno di Francesco Acerbi , visto e considerato che le alternative sembrano essere tutte ...mi vado a mettere dentro un bunker che incomincio veramente ad avere' e ancora: 'Sanchez quando sta bene è ancora un giocatore fenomenale . Tra gli attaccanti dell'era sicuramente il ...Ansia in casa Inter per le condizioni di Romelu Lukaku. Esami fissati per queste ore, per avere maggior chiarezza sull'entità dello stop ...