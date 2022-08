Inter, distrazione muscolare per Lukaku: salta il Milan e trema per la Champions (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Inter ha comunicato ufficialmente l’esito dell’infortunio di Romelu Lukaku: ecco come sta il centravanti belga Niente Derby per Lukaku, che oltre alla Cremonese potrebbe saltare anche l’esordio in Champions con il Bayern. La nota dell’Inter: «Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana». Il centravanti potrebbe saltare almeno sei gare, visto che sarà costretto ai box almeno due settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) L’ha comunicato ufficialmente l’esito dell’infortunio di Romelu: ecco come sta il centravanti belga Niente Derby per, che oltre alla Cremonese potrebbere anche l’esordio incon il Bayern. La nota dell’: «Romelusi è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimentoriscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato unadei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana». Il centravanti potrebbere almeno sei gare, visto che sarà costretto ai box almeno due settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

