Inter Cremonese: da Bergkamp a Zanetti, la sfida delle prime volte – VIDEO

Inter Cremonese sarà il match della quarta giornata che dovrà riscattare l'avvio un po' deludente di nerazzurri e grigiorossi L'Inter è chiamata al riscatto dopo la sconfitta con la Lazio. Ma non ci sarà Lukaku, che rischia di saltare anche il derby per un risentimento muscolare. Tra i nerazzurri è Lautaro il goleador: ha già firmato 2 reti in 2 giornate consecutive. La Cremonese non ha raccolto ancora punti nelle prime 3 giornate: per i grigiorossi il calendario non è stato semplice. Quella a San Siro sarà la terza trasferta in 4 partite L'articolo proviene da Calcio News 24.

