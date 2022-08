Inter, Acerbi vicino: manca il sì di Zhang. Domani possibili visite mediche (Di lunedì 29 agosto 2022) Francesco Acerbi sta per seguire le orme di Stefan de Vrij, Joaquin Correa e Simone Inzaghi. Ma il passaggio dalla Lazio all’Inter non è ancora definito. Come riporta la Gazzetta dello Sport manca ancora l’ultimo sì di Zhang, che potrebbe comunque arrivare in giornata. Il difensore potrebbe svolgere le visite mediche già Domani prima della firma. L’operazione dovrebbe chiudersi in prestito gratuito con diritto di riscatto, con il centrale che guadagnerebbe 2,2 milioni di euro netti fino a giugno 2023. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Francescosta per seguire le orme di Stefan de Vrij, Joaquin Correa e Simone Inzaghi. Ma il passaggio dalla Lazio all’non è ancora definito. Come riporta la Gazzetta dello Sportancora l’ultimo sì di, che potrebbe comunque arrivare in giornata. Il difensore potrebbe svolgere legiàprima della firma. L’operazione dovrebbe chiudersi in prestito gratuito con diritto di riscatto, con il centrale che guadagnerebbe 2,2 milioni di euro netti fino a giugno 2023. SportFace.

Ekremkonur : ?? Francesco Acerbi ?? Inter ? ???? ?? #SSLazio ?? #SempreInter - DiMarzio : .@Inter: sempre più vicino l’arrivo di #Acerbi dalla @OfficialSSLazio #calciomercato #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, ore di riflessione per rinforzare la difesa - fiumicino2346 : Inter, in arrivo #Acerbi. È la difesa più forte della Serie A? - masbo67 : @Inter @ramondiaz9dt Zhang,se vuoi un po' di credibilità manda via Inzaghi e non prendere acerbi! -