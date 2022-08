Inter Acerbi, si attende soltanto l’ok dei nerazzurri: i dettagli (Di lunedì 29 agosto 2022) Inter e Lazio hanno trovato l’accordo per Acerbi, ora manca soltanto l’ok finale dei nerazzurri per chiudere Inter e Lazio hanno trovato l’accordo per Acerbi, ora manca soltanto l’ok finale dei nerazzurri per chiudere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche l’intesa con il difensore per il suo arrivo ma i nerazzurri devono dire l’ultimo sì per chiudere. La trattativa si chiuderà, c’è fiducia e il centrale è atteso a Milano. Operazione in prestito con riscatto fissato a 4 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)e Lazio hanno trovato l’accordo per, ora mancafinale deiper chiuderee Lazio hanno trovato l’accordo per, ora mancafinale deiper chiudere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche l’intesa con il difensore per il suo arrivo ma idevono dire l’ultimo sì per chiudere. La trattativa si chiuderà, c’è fiducia e il centrale è atteso a Milano. Operazione in prestito con riscatto fissato a 4 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

