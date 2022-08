Infortunio Lukaku, c’è la notizia dall’Inter: salta il derby? (Di lunedì 29 agosto 2022) I tifosi dell’Inter sono da diverse ore con il fiato sospeso, dopo aver appreso di un possibile Infortunio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga rischia di saltare il derby con il Milan, dopo il risentimento muscolare che l’ha colpito ieri mattina in allenamento. L’Inter ha comunicato gli esiti degli esami strumentali, sostenuti dall’attaccante all’Istituto Humanitas di Rozzano: “Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana“. FOTO: Getty – Inter-Infortunio-Lukaku Di conseguenza è ufficiale: Lukaku non ci sarà ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) I tifosi dell’Inter sono da diverse ore con il fiato sospeso, dopo aver appreso di un possibiledi Romelu. L’attaccante belga rischia dire ilcon il Milan, dopo il risentimento muscolare che l’ha colpito ieri mattina in allenamento. L’Inter ha comunicato gli esiti degli esami strumentali, sostenuti dall’attaccante all’Istituto Humanitas di Rozzano: “Romelusi è sottoposto quest’oggi a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana“. FOTO: Getty – Inter-Di conseguenza è ufficiale:non ci sarà ...

DiMarzio : #SerieA | Infortunio in allenamento per #Lukaku - DiMarzio : #SerieA, @Inter | La nota del club sull'infortunio di #Lukaku - pusanplahovic : @farted94 @jenacm_ Dopo l'infortunio di Di Maria per la rabbia dico: Ora per pareggiare i conti devono saltare Dyb… - SpazioInter : Ultime notizie Inter, c'è il comunicato ufficiale sull'infortunio di Lukaku! - - giannisanzo1 : pensano all'infortunio di lukaku quando il nemico più pericoloso è la mamma, i macachi -