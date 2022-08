(Di lunedì 29 agosto 2022) La stagione magica dello sport vissuta nel 2021 fotografata dall’indagine Pts premia le province dell’arco alpino e la Lombardia. Sul podio anche, il Sud resta in coda

ardovig : RT @sole24ore: ?? Indice di #sportività, #Trento riconquista la vetta inseguita da #Bolzano e #Trieste. ?? La stagione magica dello sport nel… - sole24ore : ?? Indice di #sportività, #Trento riconquista la vetta inseguita da #Bolzano e #Trieste. ?? La stagione magica dello… - News24_it : Trento torna in vetta nell’Indice di sportività: grandi eventi e turismo le carte vincenti La provincia vince l’Ind… -

Il Sole 24 ORE

Sul podio anche Bolzano e Trieste, il Sud resta in coda Trento riconquista la vetta dell'di. Nei risultati della 16ª edizione dell'indagine, realizzata come sempre da Pts , si ...C'è il tema del Pil, c'è il tema del ritorno sociale degli investimenti, c'è il tema della qualità della vita che forse è il fattore guida per tutti noi, c'è il tema dell'diin ... Indice di sporti vità, Trento riconquista la vetta inseguita da Bolzano e Trieste