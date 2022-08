Incredibile, la Cina rischia il crac: cosa sta succedendo, economia stravolta (Di lunedì 29 agosto 2022) Se l'Europa frena, la Cina rischia di ingranare la retromarcia. I profitti delle principali aziende industriali del dragone rosso sono diminuiti dell'1,1% su base annua nei primi sette mesi del 2022. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica da gennaio a luglio, i big della manifattura made in China, hanno realizzato un utile complessivo pari a circa 712 milioni di euro. E si tratta soltanto della punta dell'iceberg, anche se come sempre quando si tratta dell'ex Celeste impero, le certezze sono poche e i dubbi tanti. Ma il piano straordinario da mille miliardi che Pechino sta per varare è una conferma indiretta che le cose stiano andando molto peggio del previsto. I lockdown a ripetizione che stanno bloccano a macchia di leopardo decine di milioni di persone in molte province dove il manifatturiero è molto forte, rischiano di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Se l'Europa frena, ladi ingranare la retromarcia. I profitti delle principali aziende industriali del dragone rosso sono diminuiti dell'1,1% su base annua nei primi sette mesi del 2022. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica da gennaio a luglio, i big della manifattura made in China, hanno realizzato un utile complessivo pari a circa 712 milioni di euro. E si tratta soltanto della punta dell'iceberg, anche se come sempre quando si tratta dell'ex Celeste impero, le certezze sono poche e i dubbi tanti. Ma il piano straordinario da mille miliardi che Pechino sta per varare è una conferma indiretta che le cose stiano andando molto peggio del previsto. I lockdown a ripetizione che stanno bloccano a macchia di leopardo decine di milioni di persone in molte province dove il manifatturiero è molto forte,no di ...

