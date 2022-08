In Onda | Sallusti terrorizza la sinistra | Ecco chi vincerà le elezioni Fatevene una ragione

Ado06408275 : RT @tempoweb: 'Chi #vincerà le #elezioni' #Sallusti sgangia la bomba che fa tremare il Pd #29agosto #iltempoquotidiano - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Chi #vincerà le #elezioni' #Sallusti sgangia la bomba che fa tremare il Pd #29agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : 'Chi #vincerà le #elezioni' #Sallusti sgangia la bomba che fa tremare il Pd #29agosto #iltempoquotidiano… - CenturrinoLuigi : RT @AuGabriella3: Su La7 stanno mandando in onda comizi della cialtrona Meloni con Sallusti commentatore..Parlano solo del CD. Rete4 idem.… - AuGabriella3 : Su La7 stanno mandando in onda comizi della cialtrona Meloni con Sallusti commentatore..Parlano solo del CD. Rete4… -

Liberoquotidiano.it

Alessandronon ha dubbi. Il direttore di Libero, ospite di Insu LA 7, sgancia la bomba che fa tremare la sinistra e affossa il Pd. In studio si parla delle elezioni e dell'ultimo sondaggio Swg ...A In, ecco ospite in collegamento Alessandro. Nella trasmissione di La7, la puntata è quella di lunedì 29 agosto, si parla di sondaggi, delle imminenti elezioni e anche del fondo del ... In Onda, Sallusti: "Cosa svelano i sondaggisti in via riservata", rivelazione-bomba sulla Meloni Alessandro Sallusti non ha dubbi. Il direttore di Libero, ospite di In Onda su LA 7, sgancia la bomba che fa tremare la sinistra e affossa il ...Una gaffe social per il quotidiano di Sallusti e Senaldi nel lancio di un articolo sui sondaggi politici Non stiamo qui a fare i bacchettoni. Chi fa il nostro mestiere è conscio che l’errore è dietro ...