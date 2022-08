Ilary e Totti, anche Gerry Scotti commenta la separazione: retroscena inedito sull’ex coppia (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono stati in tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che si sono esposti sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, esprimendo il loro dispiacere per la fine del matrimonio. Tra i Vip ora si aggiunge anche Gerry Scotti che stasera tornerà sul piccolo schermo con il suo Caduta Libera dopo la fine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono stati in tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che si sono esposti sullatraBlasi e Francesco, esprimendo il loro dispiacere per la fine del matrimonio. Tra i Vip ora si aggiungeche stasera tornerà sul piccolo schermo con il suo Caduta Libera dopo la fine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

