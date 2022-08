Ilary Blasi saluta l’estate su Instagram con un Senza veli da togliere il fiato

Ilary Blasi saluta l’estate su Instagram con un topless da togliere il fiato (Di lunedì 29 agosto 2022) Francesco Totti sembra essere ormai un lontano ricordo. Nell’estate più difficile per Ilary Blasi, non sono mancati gli scatti che la ritraggono in vacanza, da sola o con i figli. E per celebrare la fine di questa stagione, la conduttrice romana ha voluto pubblicare una foto davvero molto particolare, che la vede sfoggiare un Senza veli mozzafiato sebbene ben coperto con entrambe le braccia. Ilary Blasi, il Senza veli per la fine dell’estate “Goodbye summer”, due parole appena per salutare questa stagione che sta rapidamente volgendo al termine e che l’ha vista protagonista, non solo per le gesta televisive all’Isola dei Famosi ma anche per la separazione da suo marito Francesco Totti. ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 agosto 2022) Francesco Totti sembra essere ormai un lontano ricordo. Nelpiù difficile per, non sono mancati gli scatti che la ritraggono in vacanza, da sola o con i figli. E per celebrare la fine di questa stagione, la conduttrice romana ha voluto pubblicare una foto davvero molto particolare, che la vede sfoggiare unmozzasebbene ben coperto con entrambe le braccia., ilper la fine del“Goodbye summer”, due parole appena perre questa stagione che sta rapidamente volgendo al termine e che l’ha vista protagonista, non solo per le gesta televisive all’Isola dei Famosi ma anche per la separazione da suo marito Francesco Totti. ...

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - xsupernowa : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi è più dispiaciuta per aver smarrito il suo gatto che per la fine del suo matrimonio. Mentalità pazzesca. - VanityFairIt : Da uno scatto (quasi) senza veli sembra di capire che le vacanze della conduttrice sono finite. E che il confronto… - zazoomblog : Ilary Blasi e Francesco Totti colpo basso: questo nessuno se l’aspettava - #Ilary #Blasi #Francesco #Totti #colpo -