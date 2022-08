Ilary Blasi, posa super sexy in Croazia. Provocazione per Totti? (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilary Blasi sa come far spostare l’attenzione dai rumors sulla sua separazione con Francesco Totti. Volto del momento, è la più seguita del gossip e del web. I riflettori sono puntati tutti su di lei, che evita il più a lungo possibile di affrontare il ciclone mediatico. Da un viaggio all’altro, Ilary ha cercato di svagarsi come meglio poteva, in compagnia di amici e famiglia. Questa volta la meta prescelta è la Croazia, giorni di relax e divertimento in yatch con la figlia Isabel, che ha portato con sè, e le amicizie storiche insieme ai compagni e i loro figli. Un bel gruppo vacanza, tra sorrisi, giochi, tuffi al mare, buon cibo e belle foto. Foto hot di Ilary Blasi, Provocazione a Francesco Totti? Tra i scatti che ha postato ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 29 agosto 2022)sa come far spostare l’attenzione dai rumors sulla sua separazione con Francesco. Volto del momento, è la più seguita del gossip e del web. I riflettori sono puntati tutti su di lei, che evita il più a lungo possibile di affrontare il ciclone mediatico. Da un viaggio all’altro,ha cercato di svagarsi come meglio poteva, in compagnia di amici e famiglia. Questa volta la meta prescelta è la, giorni di relax e divertimento in yatch con la figlia Isabel, che ha portato con sè, e le amicizie storiche insieme ai compagni e i loro figli. Un bel gruppo vacanza, tra sorrisi, giochi, tuffi al mare, buon cibo e belle foto. Foto hot dia Francesco? Tra i scatti che ha postato ...

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - GossipNews_it : Ilary Blasi, gli scatti sensuali della vacanza in Croazia - sBinottoFC : @Venom_1908 Ancora godo per quando ha smerdato ilary blasi e Mughini - FQMagazineit : Ilary Blasi, lo scatto in topless per salutare la prima estate senza Totti -