Ilary Blasi | lo scatto in Senza veli per salutare la prima estate senza Totti

Ilary Blasi, lo scatto in topless per salutare la prima estate senza Totti (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilary Blasi saluta l’estate. E lo fa con uno scatto in senza veli, pubblicato su Instagram. L’immagine la ritrae, in bianco e nero, con gli occhiali da sole sul viso e il seno coperto dalle braccia. A corredo, una didascalia che recita: “Goodbye summer”. Il post ha subito ricevuto migliaia di like (oltre 70mila) e, tra i commenti, numerose note di apprezzamento da parte dei fan: “Che meraviglia di donna”; “La regina di Roma”; “Stupenda”. Nelle ultime settimane, mentre la rottura con Totti riempiva i rotocalchi del gossip nostrano, la showgirl si è concessa una lunga vacanza, prima visitando la Tanzania in compagnia dei figli, poi rilassandosi alcuni giorni sulle Dolomiti. A Cortina ha incontrato l’amico e direttore del settimanale Chi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022)saluta l’. E lo fa con unoin, pubblicato su Instagram. L’immagine la ritrae, in bianco e nero, con gli occhiali da sole sul viso e il seno coperto dalle braccia. A corredo, una didascalia che recita: “Goodbye summer”. Il post ha subito ricevuto migliaia di like (oltre 70mila) e, tra i commenti, numerose note di apprezzamento da parte dei fan: “Che meraviglia di donna”; “La regina di Roma”; “Stupenda”. Nelle ultime settimane, mentre la rottura conriempiva i rotocalchi del gossip nostrano, la showgirl si è concessa una lunga vacanza,visitando la Tanzania in compagnia dei figli, poi rilassandosi alcuni giorni sulle Dolomiti. A Cortina ha incontrato l’amico e direttore del settimanale Chi, ...

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - FQMagazineit : Ilary Blasi, lo scatto in topless per salutare la prima estate senza Totti - JCruijff14 : @mariofrancese_ Francesco Totti e Ilary Blasi - zazoomblog : Ilary Blasi: la foto lascia senza parole un sogno! - #Ilary #Blasi: #lascia #senza #parole -