Ilary Blasi: la foto lascia senza parole, un sogno! (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilary Blasi, la nuova foto lascia senza parole: la conduttrice è davvero un sogno nonostante il periodo complicato. L’estate di Ilary Blasi è stata sicuramente diversa rispetto a tutte le altre; dopo mesi di rumors e voci, ha annunciato ufficialmente la fine del matrimonio con Francesco Totti, in un comunicato congiunto proprio con l’ex-capitano della L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 29 agosto 2022), la nuova: la conduttrice è davvero un sogno nonostante il periodo complicato. L’estate diè stata sicuramente diversa rispetto a tutte le altre; dopo mesi di rumors e voci, ha annunciato ufficialmente la fine del matrimonio con Francesco Totti, in un comunicato congiunto proprio con l’ex-capitano della L'articolo proviene da Leggilo.org.

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - 8antonio8989 : Ilary Blasi è la Federica Sciarelli degli animali - fanpage : Il saluto all'estate di Ilary Blasi è in topless - zazoomblog : Ilary Blasi foto hot in barca: «Goodbye summer». Cosa coprono (e cosa non coprono) le sue braccia - #Ilary #Blasi… -