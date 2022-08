Il tifoso della Fiorentina che tira uno schiaffo a Spalletti | VIDEO (Di lunedì 29 agosto 2022) “Lasciamo stare, ogni volta che si gioca qui, accade lo stesso. Il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile. Hanno dei bambini vicino e continuano a insultare. mi dicono ‘tua mamma, tua mamma’. Dietro la panchina ci sono sempre dei maleducati professionisti, sempre pronti a offendere”. Così Luciano Spalletti ha commentato gli episodi spiacevoli di cui è stato vittima. Ai microfoni di Dazn, proprio lui, fiorentino di Certaldo, ha dovuto scagliarsi contro il pubblico del Franchi. tifoso #Fiorentina tira schiaffo a #Spalletti dopo #FiorentinaNapoli. Sono senza parole pic.twitter.com/cgOJ2CL3to — Marco Lombardi (@marcolombardi24) August 28, 2022 Il tifoso della Fiorentina che tira uno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) “Lasciamo stare, ogni volta che si gioca qui, accade lo stesso. Il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile. Hanno dei bambini vicino e continuano a insultare. mi dicono ‘tua mamma, tua mamma’. Dietro la panchina ci sono sempre dei maleducati professionisti, sempre pronti a offendere”. Così Lucianoha commentato gli episodi spiacevoli di cui è stato vittima. Ai microfoni di Dazn, proprio lui, fiorentino di Certaldo, ha dovuto scagliarsi contro il pubblico del Franchi.a #dopo #Napoli. Sono senza parole pic.twitter.com/cgOJ2CL3to — Marco Lombardi (@marcolombardi24) August 28, 2022 Ilcheuno ...

