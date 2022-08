Il Terzo polo si presenta a Milano. Gelmini vede bene Moratti al Pirellone (Di lunedì 29 agosto 2022) A volte nella coda non sta il veleno, ma il miele. E così, mentre si attende nell'ampio corridoio delle Stelline di Milano l'arrivo di Matteo Renzi per la presentazione dei candidati del Terzo polo, Mariastella Gelmini si lascia andare con il Foglio alla dichiarazione zuccherina per Letizia Moratti, vicepresidente della regione Lombardia: "Ho la massima stima per Letizia - dice - Ha fatto un enorme lavoro insieme a Guido Bertolaso sulle vaccinazioni. Non posso che apprezzarla moltissimo". Complimenti, complimenti. E in vista delle le regionali? "Ci stiamo parlando. Ma si fa un passo per volta. Prima vediamo come vanno le elezioni, e poi vedremo. Anche perché è lei che deve fare una valutazione". Si può leggere tra le righe, ma anche senza sforzarsi troppo, insomma: se vuole Letizia ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 29 agosto 2022) A volte nella coda non sta il veleno, ma il miele. E così, mentre si attende nell'ampio corridoio delle Stelline dil'arrivo di Matteo Renzi per lazione dei candidati del, Mariastellasi lascia andare con il Foglio alla dichiarazione zuccherina per Letizia, vicepresidente della regione Lombardia: "Ho la massima stima per Letizia - dice - Ha fatto un enorme lavoro insieme a Guido Bertolaso sulle vaccinazioni. Non posso che apprezzarla moltissimo". Complimenti, complimenti. E in vista delle le regionali? "Ci stiamo parlando. Ma si fa un passo per volta. Prima vediamo come vanno le elezioni, e poi vedremo. Anche perché è lei che deve fare una valutazione". Si può leggere tra le righe, ma anche senza sforzarsi troppo, insomma: se vuole Letizia ...

