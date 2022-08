Il ritorno a scuola tra crisi energetica e virus (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - crisi energetica e Covid: il settembre 'caldo' della scuola sta per partire tra polemiche e punti interrogativi. Mentre scatta il countdown per il rientro in classe, alcune proposte - rimaste ad ora sulla carta - scandiscono il dibattito tra forze politiche e addetti ai lavori: chiudere le scuole il sabato per risparmiare sul riscaldamento o abbassare il termostato. E la mascherina, sebbene non sia più obbligatoria per gli studenti rimane un 'bersaglio' dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha raccomandato cautela in aula per le situazioni a rischio. In questo contesto è stato tempestivo il vademecum del ministero dell'Istruzione inviato ieri alle scuole con le principali indicazioni in vista dell'avvio dell'anno 2022-2023. Niente Dad per gli studenti malati di Covid (al contrario di quanto avvenuto negli ultimi ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI -e Covid: il settembre 'caldo' dellasta per partire tra polemiche e punti interrogativi. Mentre scatta il countdown per il rientro in classe, alcune proposte - rimaste ad ora sulla carta - scandiscono il dibattito tra forze politiche e addetti ai lavori: chiudere le scuole il sabato per risparmiare sul riscaldamento o abbassare il termostato. E la mascherina, sebbene non sia più obbligatoria per gli studenti rimane un 'bersaglio' dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha raccomandato cautela in aula per le situazioni a rischio. In questo contesto è stato tempestivo il vademecum del ministero dell'Istruzione inviato ieri alle scuole con le principali indicazioni in vista dell'avvio dell'anno 2022-2023. Niente Dad per gli studenti malati di Covid (al contrario di quanto avvenuto negli ultimi ...

