Il rinascimento ungherese. Quirinalisti che non sanno quirilinare. Torna il bestiario elettorale

(Di lunedì 29 agosto 2022) Inizia la settimana, è lunedì, e siamo pronti a partire a mille con il nostro quotidiano. SPORT SANO IN COROPRE INSANO L’ex pallavolista Luigi Mastrangelo ora pronto per essere eletto in quota Lega schiaccia la cretinata del giorno: «Bisogna investire di più nello sport, togliendo magari qualcosa alla sanità», dice intervistato in radio da The Breakfast Club. Rendendosi conto di averla sparata grossa prova a aggiustare il tiro: «Non dico di togliere tutto alla sanità, ma qualcosina si può dedicare allo sport, visto che nello sport viene stanziato sempre molto poco e nella sanità tantissimo»· Il suo ex allenatore Mauro Berruto (candidato nel PD) prova a rispondergli: «Sono allibito. Voglio bene a Gigi Mastrangelo, è stato un mio atleta per anni. Forse più che a lui bisogna chiedere a Matteo Salvini di dar conto di questa proposta ...