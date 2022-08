Il Paradiso delle Signore, Ludovica torna: si girano le puntate di Natale (FOTO) (Di lunedì 29 agosto 2022) Aria di Natale sul set de Il Paradiso delle Signore. A breve gli attori brinderanno all'anno nuovo, lasciandosi alle spalle il 1963 e tutto quello che si sono ritrovati ad affrontare. E mentre i fan di questa daily soap stanno facendo il conto alla rovescia per l'inizio delle nuove puntate, Giulia Arena sta per tornare ad indossare i panni di Ludovica Brancia. L'attrice aveva già fatto ritorno circa un mese fa, in occasione dell'incontro con la stampa. Questa volta però, sta per tornare al 100% e a confermarlo è stata l'ex Miss Italia stessa. Vediamo gli ultimi aggiornamenti su questa daily soap di Rai 1. Anteprima Il Paradiso delle Signore 7, le scene di Natale Dopo ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 agosto 2022) Aria disul set de Il. A breve gli attori brinderanno all'anno nuovo, lasciandosi alle spalle il 1963 e tutto quello che si sono ritrovati ad affrontare. E mentre i fan di questa daily soap stanno facendo il conto alla rovescia per l'inizionuove, Giulia Arena sta perre ad indossare i panni diBrancia. L'attrice aveva già fatto ritorno circa un mese fa, in occasione dell'incontro con la stampa. Questa volta però, sta perre al 100% e a confermarlo è stata l'ex Miss Italia stessa. Vediamo gli ultimi aggiornamenti su questa daily soap di Rai 1. Anteprima Il7, le scene diDopo ...

lady_martine : RT @RadiocorriereTv: 'A casa Colombo nulla è mai come sembra!' Aspetando settembre e Il paradiso delle signore in compagnia di #MassimoPogg… - lady_martine : RT @RadiocorriereTv: Dove la magia si crea... Benvenuti sul set de Il paradiso delle signore #ilparadisodellesignore - lady_martine : RT @RadiocorriereTv: 'Mi serviva proprio un grande Paradiso' Il paradiso delle signore un bellissimo regalo per #VanessaGravina e per tutti… - SLlPKNAM : irene che mi chiede di fare il logo del bar di sua mamma in cambio delle torte al kinder paradiso ed io che ci ries… - Politica__Mente : RT @FaustoDeMaria: Una camminata virtuale nel nostro paradiso nascosto, dietro al parco delle terme della nostra #Latronico #cittàdelbeness… -