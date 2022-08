Il Movimento 5 Stelle a Napoli sogna di rivincere il SuperEnalotto elettorale | come si fa

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Oh, quel 51% con il quale Roberto Fico fu eletto nel collegio di Fuorigrotta nel 2018! Ecco, per dirne uno: al diretto interessato, al presidente della Camera, brillano ancora gli occhi quando lo ricorda sul palco della Fondazione Quartieri Spagnoli, dove i pentastellati presentano la loro squadra napoletana in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Quattro anni dopo quel risultato plebiscitario che catapultò ilal 32,7% a livello nazionale, quattro anni dopo aver sbancato il, l’obiettivo è molto più ridimensionato: tenere botta. Il che, poi, significa assestarsi con doppia cifra, il 10% a livello nazionale. E quindi, qui a, comunque andare forte, fortissimo: oltre il 20%. E i sondaggi interni, ...

Infatti, tra i giovani, molto alto l'apprezzamento verso il leader delGiuseppe Conte (42%), a fronte di una sfiducia molto più marcata verso i tre leader del centrodestra (Giorgia ...Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, intervenuto in collegamento alla presentazione dei candidati dela Napoli. 'Adesso tutti quanti in campagna elettorale scoprono ... No, il Movimento 5 stelle non ha realizzato l'80 per cento del suo programma Il Movimento 5 Stelle a Napoli e per Napoli. L'iniziativa elettorale di oggi dei pentastellati, presso la fondazione Foqus, ha visto partecipare il presidente della Camera Roberto Fico, i candidati a ...“Se adesso imprese e famiglie si trovano a dover fare i conti con il caro bollette, in larga parte, è per colpa di chi nonostante le nostre sollecitazioni, nei mesi scorsi ha sottovalutato il problema ...