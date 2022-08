Il ministro Speranza e la destra che vuole rimuovere il Covid: «Così aiutano i No vax» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza è candidato a Napoli come capolista del Pd – democratici e progressisti. Oggi, in un’intervista rilasciata a Repubblica, parla della battaglia contro il Coronavirus e del centrodestra che vuole “rimuovere” Covid-19: «È la ricetta di una certa destra a livello globale, che sostiene: il Covid è un falso problema e altri interessi vengono prima. Si cercano i voti dei negazionisti e dei No vax. Penso a Bolsonaro. E invece i vaccini hanno salvato milioni di vite umane, l’Iss dice 150 mila soltanto in Italia. C’è un pezzetto di Paese su posizioni antiscientifiche. Ecco, Meloni e Salvini sembrano avere paura di scontentarli». Speranza parla anche della proposta del candidato leghista Mastrangelo ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Ildella Salute Robertoè candidato a Napoli come capolista del Pd – democratici e progressisti. Oggi, in un’intervista rilasciata a Repubblica, parla della battaglia contro il Coronavirus e del centroche-19: «È la ricetta di una certaa livello globale, che sostiene: ilè un falso problema e altri interessi vengono prima. Si cercano i voti dei negazionisti e dei No vax. Penso a Bolsonaro. E invece i vaccini hanno salvato milioni di vite umane, l’Iss dice 150 mila soltanto in Italia. C’è un pezzetto di Paese su posizioni antiscientifiche. Ecco, Meloni e Salvini sembrano avere paura di scontentarli».parla anche della proposta del candidato leghista Mastrangelo ...

