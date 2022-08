“Il matrimonio con Raoul Bova?”. Rocío Muñoz Morales, che reazione: gela tutti (Di lunedì 29 agosto 2022) Rocío Muñoz Morales è la madrina della 79esima Mostra di Venezia e ha appena finito di scrivere il discorso di apertura di questo mercoledì 31 agosto. Il suo legame con l’attore Raoul Bova dura da anni e hanno due bellissime figlie Alma, nata nel 2018, e Luna, nata nel 2015. Di recente l’attore ha fatto chiarezza sulle voci di una possibile crisi con Rocìo in una intervista a Gente: “Rocio è la mia compagna guerriera, al fianco della quale ho combattuto per anni. La complicità e il sorriso ci hanno fatto superare le difficoltà più dure”. Insomma la loro relazione procede a gonfie vele, nonostante i rumors e le critiche. Raul Bova e Rocìo Muñoz Morales si sono conosciuti a Paros, in Grecia, sul set di Immaturi-Il viaggio. Per l’attrice e ballerina ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)è la madrina della 79esima Mostra di Venezia e ha appena finito di scrivere il discorso di apertura di questo mercoledì 31 agosto. Il suo legame con l’attoredura da anni e hanno due bellissime figlie Alma, nata nel 2018, e Luna, nata nel 2015. Di recente l’attore ha fatto chiarezza sulle voci di una possibile crisi con Rocìo in una intervista a Gente: “Rocio è la mia compagna guerriera, al fianco della quale ho combattuto per anni. La complicità e il sorriso ci hanno fatto superare le difficoltà più dure”. Insomma la loro relazione procede a gonfie vele, nonostante i rumors e le critiche. Raule Rocìosi sono conosciuti a Paros, in Grecia, sul set di Immaturi-Il viaggio. Per l’attrice e ballerina ...

ApolideL : @sabinavita65 Del 59 credo. Ma un contadino che sposa sicuramente per matrimonio combinato una casalinga di 18 che… - unsaidemily12 : RT @itsmetheguru: LA PROPOSTA DI MATRIMONIO CON GERARDO IN UNIFORME ELEGANTE CHE SCENDE DAL CAMION SI INGINOCCHIA E TIRA FUORI L’ANELLO E P… - ANNARITARIZZEL1 : @Mim66937925 In che senso? Spiegami bene che non sto capendo? Un matrimonio per procura intendi?Mah! Sarebbe anche… - itsmetheguru : LA PROPOSTA DI MATRIMONIO CON GERARDO IN UNIFORME ELEGANTE CHE SCENDE DAL CAMION SI INGINOCCHIA E TIRA FUORI L’ANEL… - nicolafavrin : 'Stop Gender'...?? Non 'stop pluridivorziati con figli da donne diverse' o 'stop alle convivenze senza matrimonio tr… -