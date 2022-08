Il lato b di Damiano è da premio. Trionfo dei Maneskin agli Mtv Awards (Di lunedì 29 agosto 2022) Talentuosi, erotici, volutamente provocatori e artefici di una musica che non suona ma tuona: i Maneskin sono i predestinati del rock and roll. La band romana dal futuro radioso vola nel New Jersey per gli Mtv Awards, manifestazione dedicata alla videomusic, e conquista il premio per il miglior video alternativo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan incarnano il nuovo vento glam rock e la loro alchimia viene osannata anche al Prudential Center di Newark. Il fattore c non guasta mai, si sa. Il lato b di Damiano, incorniciato da un pantalone lucido e trasgressivo, spopola anche in America e la performance del gruppo è elettrizzante. Una forte intesa musicale ed umana, attitudinale e di sound nonché una grande fame di successo: i Maneskin, nati ad X Factor, seguono la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Talentuosi, erotici, volutamente provocatori e artefici di una musica che non suona ma tuona: isono i predestinati del rock and roll. La band romana dal futuro radioso vola nel New Jersey per gli Mtv, manifestazione dedicata alla videomusic, e conquista ilper il miglior video alternativo., Victoria, Thomas ed Ethan incarnano il nuovo vento glam rock e la loro alchimia viene osannata anche al Prudential Center di Newark. Il fattore c non guasta mai, si sa. Ilb di, incorniciato da un pantalone lucido e trasgressivo, spopola anche in America e la performance del gruppo è elettrizzante. Una forte intesa musicale ed umana, attitudinale e di sound nonché una grande fame di successo: i, nati ad X Factor, seguono la ...

