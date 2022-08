Il governo trovi 60 miliardi per salvare le imprese e il Paese Parla Vincenzo Boccia

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo scaduto, o quasi. Mentre leboccheggiano e si attaccano all’ultima bombola di ossigeno prima di esalare l’ultimo respiro, ildi Mario Draghi a meno di un mese dalle elezioni politiche prova a disinnescare la bomba, prima che salti tutto per aria, prima che gli italiani debbano scegliere se pagare una bolletta, luce o gas fa poca differenza, o mettere un piatto a tavola, possibilmente pieno. Servono non meno di 15, che Draghi non vuole reperire a mezzo deficit. Ma per le aziende ne servono molti di più, almeno il triplo., imprenditore salernitano a capo della storica azienda di famiglia della grafica fondata nel 1961, presidente della Luiss, ha guidato la Confindustria dal 2016 al 2020, prendendo il testimone da Giorgio Squinzi. Anni di rilancio, di ...