Il governo studia le misure contro il caro-bollette (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Un intervento tra gli otto e i dieci miliardi da mettere sul tavolo per incrementare le risorse dei decreti aiuti già in campo, ma non è alle viste l'ipotesi di uno scostamento di bilancio. Il governo è pronto a rispondere all'emergenza sull'aumento dei costi delle bollette per i cittadini e le imprese e un Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi nei prossimi giorni, ma secondo quanto emerge, le risorse dovranno essere recuperate senza ricorrere a extra-deficit. La richiesta delle forze politiche a palazzo Chigi continua a essere pressante: è necessario intervenire subito sul caro-energia. Il leader della Lega, Matteo Salvini, che pochi giorni fa aveva ribadito la richiesta di "uno sforamento di bilancio di 30 miliardi" chiede all'esecutivo di riproporre in Italia il 'modello francese', ovvero un tetto al 4% degli aumenti dei costi in bolletta. ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Un intervento tra gli otto e i dieci miliardi da mettere sul tavolo per incrementare le risorse dei decreti aiuti già in campo, ma non è alle viste l'ipotesi di uno scostamento di bilancio. Ilè pronto a rispondere all'emergenza sull'aumento dei costi delle bollette per i cittadini e le imprese e un Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi nei prossimi giorni, ma secondo quanto emerge, le risorse dovranno essere recuperate senza ricorrere a extra-deficit. La richiesta delle forze politiche a palazzo Chigi continua a essere pressante: è necessario intervenire subito sul-energia. Il leader della Lega, Matteo Salvini, che pochi giorni fa aveva ribadito la richiesta di "uno sforamento di bilancio di 30 miliardi" chiede all'esecutivo di riproporre in Italia il 'modello francese', ovvero un tetto al 4% degli aumenti dei costi in bolletta. ...

