Il governo Draghi e quei 9 miliardi “spariti”: dove sono finiti gli extraprofitti delle aziende dell’energia (Di lunedì 29 agosto 2022) dove sono finiti i dieci miliardi di extraprofitti delle aziende energetiche? Mentre il governo Draghi prepara un intervento per coprire gli aumenti del gas in arrivo su famiglie e imprese, la cassa piange. Con il Decreto Aiuti Bis l’esecutivo aveva programmato di incassare 10,5 miliardi di euro con una tassa una tantum sugli utili extra delle aziende del settore. In due tranche: la prima da pagare entro il 30 giugno (il 40%) e il resto il 30 novembre (per il restante 60%). Ma la maggior parte delle aziende ha deciso di non pagare. Confidando sull’incostituzionalità della misura. Per questo oggi il governo non sa dove ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022)i diecidienergetiche? Mentre ilprepara un intervento per coprire gli aumenti del gas in arrivo su famiglie e imprese, la cassa piange. Con il Decreto Aiuti Bis l’esecutivo aveva programmato di incassare 10,5di euro con una tassa una tantum sugli utili extradel settore. In due tranche: la prima da pagare entro il 30 giugno (il 40%) e il resto il 30 novembre (per il restante 60%). Ma la maggior parteha deciso di non pagare. Confidando sull’incostituzionalità della misura. Per questo oggi ilnon sa...

EnricoLetta : Con quale credibilità chi trentasette giorni fa ha fatto cadere il Governo Draghi pretende oggi dal Governo Draghi… - TizianaFerrario : in piena emergenza gas e in piena campagna elettorale il governo #Draghi,in carica solo x affari correnti,deve pren… - Giorgiolaporta : Questa è l’Italia che erediterà chi andrà al #Governo tra meno di un mese. Fila chilometrica a #Milano per pane e l… - C3vLocke : @Luca9807 È una crisi creata da loro, dai politici, da draghi, e mi sembra incredibile che salvini si renda conto c… - talismanogiada : RT @DavideR46325615: Nicola Gratteri: 'Non è stato fatto nulla per dare risposta alla gente che ha fame di giustizia! Il governo Draghi ha… -