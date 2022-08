Il girotondo a vuoto dei politici | incapaci di offrire soluzioni mentre il Paese è a un passo del baratro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 agosto 2022) Gli italiani, le domeniche pomeriggio di autunno e di inverno, da anni sono tenuti incollati agli schermi televisivi da programmi di gusto discutibile. Essi ricordano, vagamente ma di sicuro in una versione più scadente, le riunioni goliardiche in casa di chi è stato giovane all’ inizio degli anni ’60. Questi stessi, oramai in età di pensione, si saranno avviliti domenica pomeriggio nel seguire in TV una specie di ammucchiata del tipo pubblico accorso per il tiro alla fune in piazza, di cui è stato difficile, se non impossibile, individuare quale fosse il filo conduttore. In effetti il Manifesto del Futurismo, che già nel 1910 faceva riferimento alle “parole in libertà”, appare al confronto simile a un compito a casa per gli scolari delle elementari. Come si può pretendere che gli italiani, già frastornati dalle traversie che stanno attraversando ormai da tre anni, non finiscano per ...