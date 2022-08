Il finto finale di Chicago P.D.9 su Italia1 il 5 settembre? Le anticipazioni degli ultimi episodi (Di lunedì 29 agosto 2022) Il finto finale di Chicago P.D. 9 è dietro l’angolo. Anche per gli agenti della serie americana è arrivato il momento di sedere in panchina e proprio il prossimo 5 settembre andranno in scena gli ultimi episodi, o almeno quelli che Italia1 ha scelto per chiudere i conti con questa prima parte di stagione. Il sipario calerà sulla serie con gli episodi 13 e 14 dal titolo Una agghiacciante verità e Legami di sangue in cui Hailey assisterà per caso ad un incidente stradale. Una macchina finirà nel fiume con a bordo un uomo e una donna e mentre Hailey salverà solo l’uomo, la donna, Lisa, morirà. Solo alla fine gli agenti si ritroveranno sulle tracce del misterioso Blake Mullen, uno stalker che ha perseguitato e probabilmente stuprato parecchie donne. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) IldiP.D. 9 è dietro l’angolo. Anche per gli agenti della serie americana è arrivato il momento di sedere in panchina e proprio il prossimo 5andranno in scena gli, o almeno quelli cheha scelto per chiudere i conti con questa prima parte di stagione. Il sipario calerà sulla serie con gli13 e 14 dal titolo Una agghiacciante verità e Legami di sangue in cui Hailey assisterà per caso ad un incidente stradale. Una macchina finirà nel fiume con a bordo un uomo e una donna e mentre Hailey salverà solo l’uomo, la donna, Lisa, morirà. Solo alla fine gli agenti si ritroveranno sulle tracce del misterioso Blake Mullen, uno stalker che ha perseguitato e probabilmente stuprato parecchie donne. ...

