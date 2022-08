Il finale di Schitt’s Creek 6 | ultima stagione | il 29 agosto su Italia2 col matrimonio di David e Patrick

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ildi6, che coincide con quello della serie, arriva in prima tv in chiaro in Italia il 29, mettendo termine anche in Italia alla programmazione della comedy. Composta da 14 episodi, la sesta edè stata trasmessa in Canada su CBC Television già nel 2020, mentre in Italia è stata diffusa in anteprima assoluta da Mediaset Infinity lo scorso novembre 2021. In seguito l’intera serie è stata trasmessa dal canale 49 del digitale terrestre,, arrivando alla conclusione il 292022. Ildi6 ruota intorno all’attesotra, ma negli episodi precedenti, ...