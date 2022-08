Il fattore Dudù | così gli animali irrompono nella campagna elettorale

(Di lunedì 29 agosto 2022) Berlusconi cita Totò, Meloni si rifà addirittura a Gandhi, Salvini ama i cani eroi: tutti in pista da quando, nel 2018, Alessandra Ghisleri avvertì: «Il temaè significativo per il 20% degli elettori»

casa Vlahovic sa come sfruttare le attenzioni speciali di Di Maria nei suoi confronti, i numeri dicono che nell'ultima stagione tra Fiorentina e Juventus in ogni singola partita ha fatto il ...Cioè n ella sede istituzionale più neutra di tutte e soprattutto nel luogo dove il solo "peso" degli attori ricorda illegato ai numeri, non a quello dei candelabri o deldi turno che la ...