Il caso Emiliano, in Puglia difende il M5S: «Letta sbaglia, meglio uniti» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il presidente pd della Regione rivendica il lavoro fatto insieme ai Cinque Stelle. «Con loro avremmo vinto in molti collegi. Ciò che hanno fatto con Draghi? Solo uno scatto di nervi» Leggi su corriere (Di lunedì 29 agosto 2022) Il presidente pd della Regione rivendica il lavoro fatto insieme ai Cinque Stelle. «Con loro avremmo vinto in molti collegi. Ciò che hanno fatto con Draghi? Solo uno scatto di nervi»

