"Il campionato italiano sta crescendo. Vincere di nuovo non sarà facile". Parla Ettore Messina (Olimpia Milano)

(Di lunedì 29 agosto 2022) “Da noi tutti si aspettano lo scudetto e le Final Four di Eurolega. Non sono io a dirlo, ma se con la maglia dell’raccontassi che mi accontenterei di giocare bene, tutti scoppierebbero a ridere”.comincia così la sua quarta stagione da presidente e allenatore dell’griffata Armani. Obbligati a. Non può essere altrimenti anche perché il prossimo sarebbe lo scudetto della terza stella. “però non è così semplice. In Italia si sono rinforzate tutte, in Europa pure e faccio fatica a indicare i nomi delle 10 squadre che non arriveranno ai playoff di Eurolega”. La concorrenza in Europa è tostissima. “Ma guardate che anche in Italia si potrebbe perdere ad ogni trasferta, ilsta ...

PinoSa54 : ??????...e alla terza di campionato.... già il Calcio italiano si copre di Ridicolo..!! Ma d'altronde...il pesce puzza… - zavar0v : @tancredipalmeri @EduAguirre7 Campionato italiano di seconda fascia per importanza. Era prevedibile la scelta di Ronaldo. - FraEttorreFIV : Sul sito federale il comunicato completo con le dichiarazioni integrali ?? ?? - FraEttorreFIV : «Ci proiettiamo ora con grandi speranze verso il prossimo Campionato Italiano 2023 e insieme all’UVAI – Unione Vela… - FraEttorreFIV : Si è concluso il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura sul campo di regata dello Yacht Club Monfalcone. -

Udinese Blog

...e allenatore della squadra milanese alla vigilia della nuova stagione del basket, che ... 'Ma guardate che anche in Italia si potrebbe perdere ad ogni trasferta, ilsta crescendo anno ...Si torna in pista anche in MotoGP , si corre il gran premio di San Marino. Il pilota della Ducati Bagnaia è in grande ripresa, l'è rientrato pienamente in corsa per la vittoria dele nell'ultima gara in Austria ha conquistato una grande vittoria. Il leader del Mondiale è Fabio Quartararo , il francese è ... Fiorentina, prima vittima di Deulofeu nel campionato italiano | Udinese Blog Il presidente e allenatore della squadra milanese alla vigilia della nuova stagione del basket italiano, che potrebbe regalare a Olimpia lo scudetto della terza stella. "Tutte le altre squadre si sono ..."L'Italia non si deve deprimere" dopo l'infortunio a Danilo Gallinari. Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina "non si permette di dare consigli" al suo ex assistente Gianmarco Pozzecco su come ge ...