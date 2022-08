Il bambino che guida il motoscafo nel golfo di Napoli: «Vai capitano, sei il più forte» – Il video (Di lunedì 29 agosto 2022) «Vai capitano, sei il più forte! E io sono il tuo marinaio». Un nuovo video che ritrae un bambino alla guida di un motoscafo presumibilmente nel golfo di Napoli è stato pubblicato dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli. Il filmato, pubblicato su TikTok, mostra il padre incitare il bambino nonostante lui dica più volte «Non vedo, non vedo». «Vedi vedi», gli risponde il padre, che vuole completare la ripresa video per la pubblicazione sui social. Si tratta infatti del terzo episodio di questo tipo verificatosi in Campania da inizio estate, ed ogni volta i papà hanno girato video finiti puntualmente su Tiktok e diventati virali. Gli altri due casi sono avvenuti a ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) «Vai, sei il più! E io sono il tuo marinaio». Un nuovoche ritrae unalladi unpresumibilmente neldiè stato pubblicato dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli. Il filmato, pubblicato su TikTok, mostra il padre incitare ilnonostante lui dica più volte «Non vedo, non vedo». «Vedi vedi», gli risponde il padre, che vuole completare la ripresaper la pubblicazione sui social. Si tratta infatti del terzo episodio di questo tipo verificatosi in Campania da inizio estate, ed ogni volta i papà hanno giratofiniti puntualmente su Tiktok e diventati virali. Gli altri due casi sono avvenuti a ...

Gazzetta_it : Milik, la seconda occasione del bambino che rubava la cioccolata - GiovaQuez : Schilirò (Italexit): 'Non metto in dubbio che massoneria, deep State e poteri occulti controllino il mondo, ma il f… - FranceskoNew : RT @PagineEsteri: Provoca sdegno la morte il 25 agosto del bambino palestinese, gravemente ammalato, rimasto in attesa per mesi del via lib… - Alederossi1 : RT @PagineEsteri: Provoca sdegno la morte il 25 agosto del bambino palestinese, gravemente ammalato, rimasto in attesa per mesi del via lib… - BussoloMarco : RT @AlcolistAnonimi: Abbandonati a quel Potere come un bambino nelle braccia della madre, che accoglie cura e guarisce (Dora S Cazzadore) S… -