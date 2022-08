Identikit della donna digitale

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 29 agosto 2022) Nel corso degli ultimi 12 mesi, il 41,7% di ricerche online è stato effettuato da donne, un passo in avanti per colmare quel divario legato al genere nell’utilizzo dell’e-commerce in Italia. Lo ha reso noto idealo che nella sua ultima indagine ha voluto tracciare un vero e proprio identikit, portando alla luce dettagli molto interessanti. Verso la parità. Nell’ultimo anno, le ricerche effettuate dalle donne sono, quindi, state pari al 41,7% a fronte del 58,3% delle ricerche maschili. Rispetto a due anni fa, la presenza online femminile in Italia è cresciuta del +29,1%2, ma la strada per la paritàè ancora lunga. Secondo quanto emerso dai dati messi a disposizione da idealo, gli altri paesi europei hanno potuto contare su una presenza femminile più massiccia. Nel ...