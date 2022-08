I paesi nordici temono un taglio delle esportazioni di energia elettrica dalla Norvegia (Di lunedì 29 agosto 2022) Il governo norvegese potrebbe limitare le forniture per la prolungata siccità che ha prosciugato molte riserve idriche nazionali Leggi su ilpost (Di lunedì 29 agosto 2022) Il governo norvegese potrebbe limitare le forniture per la prolungata siccità che ha prosciugato molte riserve idriche nazionali

ilpost : I paesi nordici temono un taglio delle esportazioni di energia elettrica dalla Norvegia - domingosix : @MarioDr03091691 @riccardo1230 Basterebbe farsi un giro nei paesi nordici…. - RicoBello : @L_orenzo_A @paolobertolucci Dai, rispetto alla Russia si sta da dio, poi l'inflazione è un problema globale, dove… - Giordan48430646 : RT @max1ci6: Sanna Marin è la dimostrazione di come la presenza femminile in un governo è solo propaganda per l'ideologia femminista, di cu… - Er_Danno : @FinardiMarco Se non erro l’avevano proposto alcuni paesi , ma i paesi nordici si sono opposti, pronto sd essere smentito -