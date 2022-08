I Måneskin vincono agli Mtv Vma | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) E iancora una volta fanno la storia. Sono loro il primo gruppo italiano che vince prestigiosi premi Mtv. La band si è aggiudicata il premio nella categoria ‘Miglioralternativo’ per il brano ‘I wanna be your slave’, la band glam rock romana ha vinto ed è poi salita sul palco del Prudential Center di Newark nel New Jersey e si è esibita dal vivo eseguendo la nuova hit ‘Supermodel’. My new obsession? @thisismaneskin‘s #VMA performance of “Supermodel” !!! pic.twitter.com/cMt3sH7Srg —Music Awards (@vmas) August 29, 2022 “E’ straordinario – ha commentato il frontman della band, Damiano David – “Non ce l’aspettavamo. E’ un onore. C’erano tanti grandi artisti in gara”. Aaaand the moonperson for Best Alternativegoes to @thisismaneskin for “I Wanna Be Your Slave” #VMAs ...