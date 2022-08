I Maneskin trionfano agli MTV VMAs Durante l’esibizione Damiano è in perizoma | Victoria finisce in Senza veli e la regia stacca Video | foto e vincitori

I Maneskin trionfano agli MTV VMAs. Durante l’esibizione Damiano è in perizoma, Victoria finisce in topless e la regia stacca (Video, foto e vincitori) (Di lunedì 29 agosto 2022) Maneskin (Getty Images for MTV/Paramount Global) Nuovo traguardo per i Måneskin. Ieri sera, agli MTV VMAs 2022, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno infatti sbaragliato la concorrenza, portandosi a casa il premio Best Alternative grazie al Video di I Wanna Be Your Slave. E’ la prima volta nella storia della kermesse internazionale che una band italiana riesce a raggiungere il riconoscimento. Candidati anche nelle categorie Best New Artist e Group Of The Year, che però hanno visto trionfare rispettivamente la cantante Dove Cameron e i BTS, i Måneskin si sono esibiti ieri sera sul palco del Prudential Center di Newark in New Jersey con il brano Supermodel. Una performance che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, nella quale Damiano, a ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 agosto 2022)(Getty Images for MTV/Paramount Global) Nuovo traguardo per i Måneskin. Ieri sera,MTV2022,, Ethan e Thomas hanno infatti sbarato la concorrenza, portandosi a casa il premio Best Alternative grazie aldi I Wanna Be Your Slave. E’ la prima volta nella storia della kermesse internazionale che una band italiana riesce a raggiungere il riconoscimento. Candidati anche nelle categorie Best New Artist e Group Of The Year, che però hanno visto trionfare rispettivamente la cantante Dove Cameron e i BTS, i Måneskin si sono esibiti ieri sera sul palco del Prudential Center di Newark in New Jersey con il brano Supermodel. Una performance che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, nella quale, a ...

DomaniGiornale : Per la prima volta un gruppo italiano ha vinto un premio agli #MtvVideoMusicAwards: i #Maneskin trionfano nella cat… - infoitcultura : I Maneskin trionfano ai VMA's 2022: Damiano in perizoma mostra il lato b, Victoria col cuore sul seno - fanpage : I Maneskin sono diventati i re di VMA's 2022 anche grazie ai loro look. Sul palco hanno osato in fatto di sensualit… - IsaeChia : Mtv Video Music Awards 2022, i Maneskin trionfano come Best alternative. Tutti i vincitori Il look sfoggiato da Da… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #VMAs Un altro straordinario successo per i #Maneskin -