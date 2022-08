I Maneskin trionfano agli Mtv Music Award 2022 e vanno negli Usa. Esibizione virale in rete, ecco perché (Di lunedì 29 agosto 2022) Non potevano che essere i Maneskin la prima band italiana a salire sul palco, da vincitori, agli Mtv Video Music Award 2022. La band, ormai a tutti gli effetti consacrata nell’olimpo della Musica internazionale, è stata premiata per il miglior video alternativo con il brano “I wanna be your slave”, brano che vede Damiano David e soci affiancati da un gigante del rock mondiale come Iggy Pop. Sul palco del Prudential Center di Newark, dove si svolgeva la serata di premiazioni, i Maneskin hanno anche dato vita a una versione “hot” del brano “Supermodel”, esibendosi in abiti succinti che lasciavano poco spazio per l’immaginazione, che hanno “costretto” i cameraman e i registi a veloci cambi di inquadratura per evitare imbarazzi, e con il web che, invece, è letteralmente ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Non potevano che essere ila prima band italiana a salire sul palco, da vincitori,Mtv Video. La band, ormai a tutti gli effetti consacrata nell’olimpo dellaa internazionale, è stata premiata per il miglior video alternativo con il brano “I wanna be your slave”, brano che vede Damiano David e soci affiancati da un gigante del rock mondiale come Iggy Pop. Sul palco del Prudential Center di Newark, dove si svolgeva la serata di premiazioni, ihanno anche dato vita a una versione “hot” del brano “Supermodel”, esibendosi in abiti succinti che lasciavano poco spazio per l’immaginazione, che hanno “costretto” i cameraman e i registi a veloci cambi di inquadratura per evitare imbarazzi, e con il web che, invece, è letteralmente ...

infoitcultura : I Maneskin trionfano ai VMA's 2022: Damiano in perizoma mostra il lato b, Victoria col cuore sul seno - fanpage : I Maneskin sono diventati i re di VMA's 2022 anche grazie ai loro look. Sul palco hanno osato in fatto di sensualit… - IsaeChia : Mtv Video Music Awards 2022, i Maneskin trionfano come Best alternative. Tutti i vincitori Il look sfoggiato da Da… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #VMAs Un altro straordinario successo per i #Maneskin - infoitcultura : I Maneskin trionfano agli MTV VMA 2022, il premio Best Alternative mai andato a un italiano -