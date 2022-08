I Måneskin nella storia, premiati ai prestigiosi Mtv Video. Polemica censura (Di lunedì 29 agosto 2022) I Måneskin hanno fatto la storia agli Mtv Video Music Awards 2022. Il gruppo rock è diventato la prima band italiana a vincere un premio per il miglior Video alternativo con la canzone 'I wanna be your slave'. I quattro italiani sono in corsa anche per la categoria 'Miglior nuovo artista' e 'Guppo dell'anno', oltre a salire sul palco dei premi col brano 'Supermodel'. "E' straordinario - ha detto il cancante della band, Damiano David - "Non ce lo aspettavamo. E' un onore. C'erano tanti grandi artisti in gara". Il riconoscimento e' arrivato sulla scia dei recenti successi della band: da Sanremo ed Eurovision 2021, alle apparizioni al Tonight Show di Jimmy Fallon e Saturday Night Live, il palcoscenico dei Rolling Stones a novembre e Coachella in aprile. Per i Måneskin era il debutto ai premi Mtv sia come ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 29 agosto 2022) Ihanno fatto laagli MtvMusic Awards 2022. Il gruppo rock è diventato la prima band italiana a vincere un premio per il miglioralternativo con la canzone 'I wanna be your slave'. I quattro italiani sono in corsa anche per la categoria 'Miglior nuovo artista' e 'Guppo dell'anno', oltre a salire sul palco dei premi col brano 'Supermodel'. "E' straordinario - ha detto il cancante della band, Damiano David - "Non ce lo aspettavamo. E' un onore. C'erano tanti grandi artisti in gara". Il riconoscimento e' arrivato sulla scia dei recenti successi della band: da Sanremo ed Eurovision 2021, alle apparizioni al Tonight Show di Jimmy Fallon e Saturday Night Live, il palcoscenico dei Rolling Stones a novembre e Coachella in aprile. Per iera il debutto ai premi Mtv sia come ...

ALavigneitaly : @AvrilItalian Che poi l'hanno solo nominata perché era nella stessa categoria in cui hanno vinto i Måneskin, non ha… - OltremondoSerie : Quando leggi che Genoveffo del paesino dimenticato dal mondo, che per campare fa brutte caricature a matrimoni tras… - ROBYBOX : Mtv Awards, Måneskin nella storia: vincono per il miglior video alternativo - Il Sole 24 ORE @sole24ore - cheaterbag : RT wireditalia 'Le vittorie più memorabili sono quelle dei #Måneskin e delle K-pop band. Il gruppo italiano ha conq… - wireditalia : Le vittorie più memorabili sono quelle dei #Måneskin e delle K-pop band. Il gruppo italiano ha conquistato gli MTV… -

Concerti internazionali a Roma nel 2023: la risposta ai Coldplay In molti si sono infatti risentiti per l'assenza di date nella Capitale, tra le sei che avranno ... E poi Ligabue , Ultimo e i Måneskin , al debutto nello stadio di casa. Ma non mancheranno gli eventi ... MTV Video Music Awards 2022: i look più stravaganti sul red carpet Tutto è concesso quando si tratta di arte e performance e tutto, nella notte degli MTV Video Music Awards può accadere: brillare al buio e spogliarsi di strati, la musica è anche questo . Corriere della Sera In molti si sono infatti risentiti per l'assenza di dateCapitale, tra le sei che avranno ... E poi Ligabue , Ultimo e i, al debutto nello stadio di casa. Ma non mancheranno gli eventi ...Tutto è concesso quando si tratta di arte e performance e tutto,notte degli MTV Video Music Awards può accadere: brillare al buio e spogliarsi di strati, la musica è anche questo . I Måneskin vincono agli Mtv Vma, ma a Vittoria si scopre un seno. Ed è giallo censura